СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины.

3 января в оккупированной Макеевке Донецкой области боевик «ДНР» в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, информирует еizvestia.com.

Об этом говорится в отчете миссии, опубликованном 4 января на сайте организации.

«3 января, находясь в Макеевке, команда миссии видела двух мужчин, по всей видимости, находившихся в состоянии опьянения и утверждавших, что они являются членами «ДНР». Один из них, агрессивно высказываясь, подошел к наблюдателям. Вскоре после этого члены патруля миссии увидели, как этот мужчина ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, стоявшего в 10–15 метрах от их позиции, нанеся автомобилю незначительные повреждения», – говорится в отчете.

В СММ уточнили, что члены патруля сразу же покинули этот район.

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СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.

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