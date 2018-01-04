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Эксперты оценили потери Apple из-за замедления iPhone
04.01.2018 23:36
Эксперты оценили потери Apple из-за замедления iPhone По теме:

Аналитики подсчитали, сколько может потерять из-за скандала с замедлением старых . По мнению специалистов, потери производителя могут составить миллиарды долларов, пишет со ссылкой на .

Недавно анонсировала программу по замене аккумуляторов старых . Данный шаг был вызван скандалом с замедлением гаджетов.

Согласно условиям программы, пользователи смогут приобрести батареи с 63-процентной скидкой, благодаря чему один аккумулятор обойдется в 29 долларов.

Даже если 10 процентов пользователей примут данное приложение, это довольно ощутимо скажется на доходе компании. В то же время до 30 процентов покупателей могут и вовсе передумать приобретать продукцию . В общей сложности, это может означать миллиардные убытки для производителя.







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