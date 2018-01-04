Полиция Чернигова нашла тайник с похищенными в декабре 2017 года бюстами писателей Михаила Коцюбинского и Александра Пушкина. Поиски вандалов продолжаются, сообщили в полиции. Полиция продолжает поиски причастных к краже бюстов Пушкина и Коцюбинского Фото: cn.npu.gov.ua Об этом сообщила пресс-служба полиции Черниговской области.Памятники не пострадали, однако поиски похитителей продолжаются. По факту кражи бюстов правоохранители возбудили дела по статьям "кража" и "надругательство над могилой".Начальник Черниговского отдела полиции Владимир Реберг подчеркнул, что эти преступления правоохранители расценивают как личное оскорбление и дело находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.Полиция не разглашает детали, связанные с кражами, пока идет следствие.Начальник Главного управления Национальной полиции Эдуард Алехин заявил, что городские власти должны создать качественную систему охраны культурных памятников (надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, чередование муниципальной стражи, средства технической защиты). Только после этого полиция передаст памятники городу.18 декабря 2017 года в Чернигове похитили бронзовый бюст с могилы Коцюбинского, а 31 декабря на постаменте не оказалось бюста Пушкина.Областное управление Нацполиции начало уголовное производство по факту кражи памятника Пушкину. Похищение бюста Коцюбинского было квалифицировано по статье о надругательстве над могилой.Сегодня заместитель городского головы Александр Ломако сообщил, что украденные бюсты писателей обнаружены. Он отметил, что памятник на могиле Коцюбинского не состоит на балансе города, а балансовая стоимость бюста Пушкина – 316 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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