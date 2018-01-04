Ревизор-инспектор ГФС в Харьковской области задержан на взятке 250 тыс. грн

Сотрудники отдела спецполиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области вместе с сотрудниками областного управления СБУ задержали главного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области за получение взятки.

Как сообщает отдел коммуникаций облуправления Нацполиции, чиновник требовал и получил 250 тыс. грн за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки одного из предприятий. Во время проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли у мужчины денежные средства.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. В настоящее время преступник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.