Политические партии, которые находятся в Парламенте сегодня имеют больше обязательств перед внешними партнерами и крупными инвесторами, чем перед народом Украины.

Об этом в эфире OBOZTV заявил заместитель лидера политической партии “Разумная сила” Александр Савченко.

“Это не секрет, что все парламентские партии, которые сейчас находятся в Верховной Раде, исчерпали себя, набрав определенные внутренние и внешние обязательства. Это и политические обязательства перед олигархическими кругами, и перед внешними крупными игроками, которые не подразумевают соблюдение интересов обычных граждан Украины. Парламентские партии сегодня или вообще не интересуются или слабо интересуются проблемами простых украинцев”,- говорит политик.

По мнению Савченко, единственным выходом из сложившейся ситуации станет полное обновление состава Верховной Рады, а также формирование стратегии украиноцентризма для страны.

“Мы должны раз и навсегда осознать тот факт, что нашу работу за нас никто не сделает. Мы можем и должны выстраивать правильные дипломатические взаимоотношения с внешним миром, но не забывать о своих собственных интересах. В первую очередь, нам следует заботиться об интересах наших граждан, развитии экономики, промышленности, медицине, образовании и так далее. Только осознавая выгоду для нашей страны и наших граждан можно заключать какие бы то ни было договора о партнерстве”,- подчеркнул Александр Савченко.

Напомним, ранее в партии “Разумная сила” заявилиа том, что 45% граждан считают, что Украине нужно выбрать свой собственный путь развития и рассчитывать на свои ресурсы.

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