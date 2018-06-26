Политические партии, которые находятся в
Парламенте сегодня имеют больше обязательств перед внешними
партнерами и крупными инвесторами, чем перед народом
Украины.
Об этом в эфире OBOZTV заявил заместитель
лидера политической партии “Разумная сила” Александр
Савченко.
“Это не секрет, что все парламентские
партии, которые сейчас находятся в Верховной Раде, исчерпали себя,
набрав определенные внутренние и внешние
обязательства.
Это и политические обязательства перед
олигархическими кругами, и перед внешними крупными игроками,
которые не подразумевают соблюдение интересов обычных граждан
Украины.
Парламентские партии сегодня или вообще не
интересуются или слабо интересуются проблемами простых украинцев”,-
говорит
политик.
По мнению Савченко, единственным выходом из
сложившейся ситуации станет полное обновление состава Верховной
Рады, а также формирование стратегии украиноцентризма для
страны.
“Мы должны раз и навсегда осознать тот факт,
что нашу работу за нас никто не
сделает.
Мы можем и должны выстраивать правильные
дипломатические взаимоотношения с внешним миром, но не забывать о
своих собственных
интересах.
В первую очередь, нам следует заботиться об
интересах наших граждан, развитии экономики, промышленности,
медицине, образовании и так
далее.
Только осознавая выгоду для нашей страны и
наших граждан можно заключать какие бы то ни было договора о
партнерстве”,- подчеркнул Александр
Савченко.
Напомним, ранее в партии “Разумная
сила” заявилиа том, что 45%
граждан считают, что Украине нужно выбрать свой собственный путь
развития и рассчитывать на свои
ресурсы.
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