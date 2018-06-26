Погода, Новости, загрузка...
Парламентские партии забыли об обязательствах перед избирателями. Разумна сила
26.06.2018 15:12

Политические партии, которые находятся в Парламенте сегодня имеют больше обязательств перед внешними партнерами и крупными инвесторами, чем перед народом Украины. 

Парламентские партии забыли об обязательствах перед избирателями. Разумна сила

Об этом в эфире OBOZTV заявил заместитель лидера политической партии “Разумная сила” Александр Савченко. 

 

“Это не секрет, что все парламентские партии, которые сейчас находятся в Верховной Раде, исчерпали себя, набрав определенные внутренние и внешние обязательства.

 

 

Это и политические обязательства перед олигархическими кругами, и перед внешними крупными игроками, которые не подразумевают соблюдение интересов обычных граждан Украины.

 

 

Парламентские партии сегодня или вообще не интересуются или слабо интересуются проблемами простых украинцев”,- говорит политик. 

 

По мнению Савченко, единственным выходом из сложившейся ситуации станет полное обновление состава Верховной Рады, а также формирование стратегии украиноцентризма для страны. 

 

“Мы должны раз и навсегда осознать тот факт, что нашу работу за нас никто не сделает.

 

 

Мы можем и должны выстраивать правильные дипломатические взаимоотношения с внешним миром, но не забывать о своих собственных интересах.

 

 

В первую очередь, нам следует заботиться об интересах наших граждан, развитии экономики, промышленности, медицине, образовании и так далее.

 

 

Только осознавая выгоду для нашей страны и наших граждан можно заключать какие бы то ни было договора о партнерстве”,- подчеркнул Александр Савченко. 

 

Напомним, ранее в партии “Разумная сила” заявилиа том, что 45% граждан считают, что Украине нужно выбрать свой собственный путь развития и рассчитывать на свои ресурсы. 

 

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить