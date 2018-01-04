Консалтинговая компания Brand Finance прогнозирует подобный рост туристического потока в мае, что принесет экономике 200 миллионов фунтов дополнительно

Свадьба 33-летнего внука королевы Елизаветы состоится 19 мая в Виндзорском замке, резиденции британских королей на протяжении почти тысячи лет. В апреле 2011-го, когда старший брат принца Гарри принц Уильям женился на Кейт Мидлтон, в Великобританию приехали на 350 тысяч туристов больше, чем в тот же месяц годом ранее, информирует еizvestia.com.

Консалтинговая компания Brand Finance прогнозирует подобный рост туристического потока в мае, что принесет экономике 200 миллионов фунтов дополнительно. Еще 150 миллионов фунтов британцы потратят на вечеринки, а продажа футболок, кружек и других сувениров, посвященных свадьбе принца Гарри, добавит стране еще 50 миллионов фунтов. И, наконец, 100 миллионов фунтов Великобритания заработает на бесплатной рекламе, которую распространяют по всему миру новости о свадьбе.

36-летняя Маркл известна по роли в голливудском сериале Suits («Форс-мажоры»). Принц Гарри, один из самых популярных членов королевской семьи, объявил о помолвке с ней в ноябре 2017 года.

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