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Свадьба принца Гарри ускорит рост экономики Великобритании
04.01.2018 23:41
Свадьба принца Гарри ускорит рост экономики Великобритании

Консалтинговая компания Brand Finance прогнозирует подобный рост туристического потока в мае, что принесет экономике 200 миллионов фунтов дополнительно

Свадьба 33-летнего внука королевы Елизаветы состоится 19 мая в Виндзорском замке, резиденции британских королей на протяжении почти тысячи лет. В апреле 2011-го, когда старший брат принца Гарри принц Уильям женился на Кейт Мидлтон, в Великобританию приехали на 350 тысяч туристов больше, чем в тот же месяц годом ранее, информирует еizvestia.com.

Консалтинговая компания Brand Finance прогнозирует подобный рост туристического потока в мае, что принесет экономике 200 миллионов фунтов дополнительно. Еще 150 миллионов фунтов британцы потратят на вечеринки, а продажа футболок, кружек и других сувениров, посвященных свадьбе принца Гарри, добавит стране еще 50 миллионов фунтов. И, наконец, 100 миллионов фунтов Великобритания заработает на бесплатной рекламе, которую распространяют по всему миру новости о свадьбе.

36-летняя Маркл известна по роли в голливудском сериале Suits («Форс-мажоры»). Принц Гарри, один из самых популярных членов королевской семьи, объявил о помолвке с ней в ноябре 2017 года.



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Комментарии   

 
0 #2 Максим 26.11.2014 17:27
Нужно просто не дать вывести ему его активы .....арестовать срочно его имущество
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0 #1 Елы 26.11.2014 16:51
Пора вешать Лохматюка на майдане
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