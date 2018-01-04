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Google вывел в 2016 году $19,2 млрд на счета зарегистрированной на Бермудах компании
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04.01.2018 23:44
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В 2016 году Google вывел на счета зарегистрированной на Бермудских
островах компании на 7% больше денег, чем годом ранее, пишет
Bloomberg. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Представитель Google заявил, что компания платит все налоги Фото:
EPA Они были опубликованы 2 января.Отмечается, что это позволило
компании сэкономить миллиарды долларов на налогах.Агентство пишет,
что Google использует две схемы, чтобы освободить от
налогообложения большую часть своей международной прибыли.
Неофициально они называются "Двойной ирландский" и "Нидерландский
сэндвич". В материале говорится, что Google переводит деньги со
счетов ирландской "дочки" на счета фирмы в Нидерландах, у которой
нет сотрудников, а затем – в офшорную компанию на Бермудских
островах, принадлежащую другой ирландской компании.Bloomberg пишет,
что в 2016 году Google вывел в офшоры на 7% больше денег, чем
годом ранее.Представитель компании заявил, что она платит все
налоги и соблюдает налоговое законодательство каждой страны, в
которой работает.Компания Google Inc., реорганизованная 2 октября
2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc, была
основана в 1996 году. Компания занимается в основном разработкой
интернет-сервисов.
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