В 2016 году Google вывел на счета зарегистрированной на Бермудских островах компании на 7% больше денег, чем годом ранее, пишет Bloomberg. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Представитель Google заявил, что компания платит все налоги Фото: EPA Они были опубликованы 2 января.Отмечается, что это позволило компании сэкономить миллиарды долларов на налогах.Агентство пишет, что Google использует две схемы, чтобы освободить от налогообложения большую часть своей международной прибыли. Неофициально они называются "Двойной ирландский" и "Нидерландский сэндвич". В материале говорится, что Google переводит деньги со счетов ирландской "дочки" на счета фирмы в Нидерландах, у которой нет сотрудников, а затем – в офшорную компанию на Бермудских островах, принадлежащую другой ирландской компании.Bloomberg пишет, что в 2016 году Google вывел в офшоры на 7% больше денег, чем годом ранее.Представитель компании заявил, что она платит все налоги и соблюдает налоговое законодательство каждой страны, в которой работает.Компания Google Inc., реорганизованная 2 октября 2015 года в международный конгломерат Alphabet Inc, была основана в 1996 году. Компания занимается в основном разработкой интернет-сервисов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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