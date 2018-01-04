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Пинзеник: Украинский внешний долг составляет $115 млрд, где-то половину нужно вернуть на протяжении одного года. Видео
04.01.2018 23:52
Внешний долг Украины не позволяет обходиться без помощи Международного валютного фонда. Об этом Пинзеник: Без перекредитования удержать ситуацию невозможно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com В ноябре 2017 года нардеп от "Батьківщини", председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Иван Крулько сообщил, что на обслуживание внешнего долга в 2018 году Украина потратит рекордную сумму – 306 млрд грн.видео Видео: 112 Украина / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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