Пинзеник: Украинский внешний долг составляет $115 млрд, где-то половину нужно вернуть на протяжении одного года. Видео
04.01.2018 23:52
Внешний долг Украины не позволяет обходиться без помощи
Международного валютного фонда. Об этом Пинзеник: Без
перекредитования удержать ситуацию невозможно Фото: Ростислав
Гордон / Gordonua.com В ноябре 2017 года нардеп от "Батьківщини",
председатель подкомитета по вопросам государственного финансового
контроля и деятельности Счетной палаты комитета Верховной Рады по
вопросам бюджета Иван Крулько сообщил, что на обслуживание внешнего
долга в 2018 году Украина потратит рекордную сумму – 306 млрд
грн.видео Видео: 112 Украина / YouTube