Михаил Подоляк

Ну а что мы хотели от пустотелых мальчиков в пионерских штанишках?...

Новая оппозиция, которую мы всегда заслуживаем. Бесхребетная, приспособленческая, безликая, легко продаваемая и покупаемая.

Вакарчук). Просто песня. В прямом и переносном смыслах. Блестящий портрет человека, который абсолютно не на своём месте. Который беспредельно глуп. Который божественно лицемерен.

... Изначально было понятно, что «партии» Голос нет и никогда не было. Анекдотичная солянка, собранная под проект из неприкаянных городских «всезнаек», у которых всегда запотевшие очки от напряжения и капельки слюны мудрости, небрежно размазанные по небритому подбородку.

Просто очередная небольшая уютная тусовка «своих» - для тех, кто оставаясь умеренно упоротым, все ещё завёрнутым на лживом патриотизме, просто не хотел больше пахнуть точно таким же отборным дерьмом как... Европейская солидарность.

Но очень хотел оставаться и дальше в мракобесной повестке XVII века.

С ее чудесными гуманитарными перегибами и обязательными кофейнями для разных сортов населения). Почти как Самопомощь, которая всегда знала «что делать», но руки явно росли не из тех мест.

А в итоге ребята просто вывались на ненужную обочину, по-дешевому перессорились и разбрелись по разным новым крысятням)...

Голос точно такое же последнее пристанище лохматых порохоботов, коим к сожалению оказались все новые партии, включая славных «народных слуг»...



... Впрочем, сам Вакарчук - это куда больше, чем безимянная и бесполезная партия около-его имени). Скорее, это энциклопедический символ настоящего такого «патриотического украинства».

Когда глупость прет со всех щелей, глаза рыскают по сторонам насчёт «стодолларовых» поживы, но ты вовсю торгуешь пафосной физиономией и глазами навыкате. Говоришь сплошь банальности, но с таким апломбы, что даже пчёлы отказываются мёд варить)...

Однако как только возникает та самая возможность урвать сотку, то ты очень сочно так плюешь на любые ценности, лозунги и пафосы. И едешь тупо корпоративить. В славный и добрый град Минск.

Побалалаить под водочку. По крутому так). Ты же актер.

Не то, что какой-то там Зеленский.

Ты же совесть нации, которая публично нарядилась голым индюком и коряво так учит здесь всех нас «щиро любити Вкраїну-неньку».

Редкостный парнишка. Хотя сколько таких редкостных между всей этой пафосной братии?)...



... Мы сегодня там, где мы и должны быть.

В дурнопахнущем и затхлом отхожем месте.

Потому что у нас всегда «совестями нации» оказываются напыщенные и лживые особи, которые легко соглашаются выступить на корпоративе за копейку. Но при этом накануне много рассказывать о пятых колонах).

Нет, это, разумеется, отлично, когда есть работа. И когда ты лихо зарабатываешь себе на хлеб с маслом.

Плохо, когда ты пытаешься выдавать себя за нравственный образец).

Поэтому, дно должно продолжится...