Посмотрел интервью Евгения Фёдорова. , Самые ужасные ужасы начинаются с 32 минуты: война с Америкой неизбежна , и начнётся она в самое ближайшее время. В этой войне нами будут временно потеряны части территории: Екатеринбург будет оккупирован американцами по приглашению Ройзмана, также их десант захватит часть Москвы. Сразу видно величайшего стратега, аналитика и прогнозиста. Возникает вопрос - откуда он берет свои блестящие прогнозы? Оказывается он регулярно читает Вести КПСС, и все свои прогнозы берёт оттуда. Читатели Вестей давно уже вглядываются в речную даль и ждут американский 6 флот на траверзе Кремля. А в Екатеринбург нашим освободителям даже и добираться не надо, они давно уже там. Помните, как лет 5-10 назад писали о создании американской военной базы в Екатаринбурге? Так вот американцы просто выйдут со своей базы, а Ройзман сдаст им ключи от города. Ждать подтвердения осталось недолго. Смотрите и слушайте Фёдорова, а лучше сразу подписывайтесь на Вести КПСС. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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