С начала суток российско-террористические вооруженные формирования в нарушение Минских договоренностей 1 раз обстреляли из 120 мм миномета и стрелкового оружия позиции сил АТО под Верхнеторецком. Об этом на своей странице в Facebook передает пресс-центр штаб АТО, передает

"С начала суток, вдоль линии разграничения, зафиксировано 1 нарушение режима тишины со стороны противника. В полдень враг выпустил четыре мины 120-го калибра по защитникам Верхнеторецкого. Одновременно боевики вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая то, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда - "перемирие продержалось более 20 часов".

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) не было зафиксировано потерь между украинских военных.

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