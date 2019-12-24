|Все равны, а "слуги" равнее: нардеп Остапенко хотел получить зарплату без очереди в Раде. Видео
|24.12.2019 12:03
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"Слуга народа" Анатолий Остапенко решил, что ему нужна зарплата вне очереди. Работники Рады не оценили его усердие, засняли на видео и "выкинули" в сеть.
Народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Анатолий Остапенко хотел получить зарплату без очереди. Его не пустили.
Об этом передает корреспондент
На видео можно увидеть, как депутат Остапенко стоит в коридоре, где его вычитывает женщина.
После этого нардепа просят представиться, он называет свои имя и фамилию.
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