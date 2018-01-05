С весны прошлого года от кори в Одесской области умерли пять человек. Ежедневно в больницы поступают новые больные. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Ежедневно в больницы Одесской области поступают 12–14 пациентов, больных корью Фото: consumer.gov.ua По данным врачей, число больных корью в регионе на сегодняшний день составляет около 1 тыс. человек. С весны прошлого года от осложнений при кори умерли пять человек, а новые пациенты попадают в больницы ежедневно.От болезни преимущественно страдают дети. В зоне риска также находятся взрослые, которым кстати не сделали прививки. Симптомы кори – высокая температура, сухой кашель, сыпь на теле.Главврач Одесской городской клинической инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что зафиксированы тяжелые коревые пневмонии."Двое взрослых – это пациенты, которые не лечились и обратились на седьмой день после начала заболевания – в крайне тяжелом состоянии. Через несколько часов настал летальный исход. У трех детей – также коревая тяжелая пневмония", – отметила она.Лаврюкова рассказала, что ежедневно в больницы поступают 12–14 пациентов с корью. В конце декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила детям в Одессе, у которых нет прививки от кори, посещать школы и детсады.В ноябре 2016 года Всемирная организация здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.В июне 2017 года замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла, что в Украине довольно вакцины против кори, чтобы сделать прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.В ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщал, что в 2017 году, по официальным данным, в Украине корью заболели более 2 тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.В декабре главный детский иммунолог Киева Федор Лапий проинформировал, что с начала 2017 года в Украине зафиксированы четыре случая смерти от кори.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни – высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит, пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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