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В Одесской области корью заболели около 1 тыс. человек
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05.01.2018 00:00
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С весны прошлого года от кори в Одесской области умерли пять
человек. Ежедневно в больницы поступают новые больные. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Ежедневно в больницы
Одесской области поступают 12–14 пациентов, больных корью Фото:
consumer.gov.ua По данным врачей, число больных корью в регионе на
сегодняшний день составляет около 1 тыс. человек. С весны прошлого
года от осложнений при кори умерли пять человек, а новые пациенты
попадают в больницы ежедневно.От болезни преимущественно страдают
дети. В зоне риска также находятся взрослые, которым кстати не
сделали прививки. Симптомы кори – высокая температура, сухой
кашель, сыпь на теле.Главврач Одесской городской клинической
инфекционной больницы Светлана Лаврюкова сообщила, что
зафиксированы тяжелые коревые пневмонии."Двое взрослых – это
пациенты, которые не лечились и обратились на седьмой день после
начала заболевания – в крайне тяжелом состоянии. Через
несколько часов настал летальный исход. У трех детей – также
коревая тяжелая пневмония", – отметила она.Лаврюкова
рассказала, что ежедневно в больницы поступают 12–14 пациентов с
корью. В конце декабря комиссия по чрезвычайным ситуациям запретила
детям в Одессе, у которых нет прививки от кори, посещать школы и
детсады.В ноябре 2016 года Всемирная организация
здравоохранения предупреждала о возможной эпидемии кори в
Украине из-за низкого уровня вакцинации детей.В июне 2017 года
замминистра здравоохранения Украины Оксана Сивак заявляла,
что в Украине довольно вакцины против кори, чтобы сделать
прививки детям. В то же время она отметила, что Минздрав
работает над тем, чтобы закупить такие вакцины для взрослых.В
ноябре в комментарии изданию "ГОРДОН" врач-иммунолог,
доктор медицинских наук Андрей Волянский сообщал, что в 2017
году, по официальным данным, в Украине корью заболели более 2
тыс. человек. Он спрогнозировал, что в 2018 году число
украинцев, заболевших корью, может превысить 40 тыс.В
декабре главный детский иммунолог Киева Федор Лапий
проинформировал, что с начала 2017 года в
Украине зафиксированы четыре случая смерти от
кори.Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с
высоким уровнем восприимчивости. Основные симптомы болезни –
высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и
верхних дыхательных путей, а также конъюнктивит,
пятнисто-папулезная сыпь кожи и общая интоксикация.
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