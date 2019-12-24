Об этом сообщает общественное Движение ЧЕСНО.

"По меньшей мере 15 нардепов кнопкодавили 45 раз за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году. Такое количество нарушений зафиксировал Общественное движение ЧЕСНО и другие журналисты. Кнопкодавов зафиксировали во время голосований по восьми законопроектам, а также процедурных решений и во время регистрации на пленарные заседания. Только 18 декабря Движению ЧЕСНО удалось зафиксировать 20 фактов кнопкодавства. Больше только фактов неличного голосования зафиксировано за нардепами фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь (ОПЗЖ) — 27. Чаще только процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев", — говорится в сообщении.

Одновременно в ЧЕСНО отмечают, что четыре депутата-мажоритарщика новосозданной депутатской группы "Доверие" кнопкодавили 8 раз.

В списке, в частности, также кнопкодавы предыдущих созывов – Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Горват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев, которого Движение ЧЕСНО первого поймало на кнопкодавстве в Верховной Раде 9-го созыва.

В частности, народные депутаты кнопкодавили за такие законопроекты:

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