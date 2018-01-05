|Суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Додона
|05.01.2018 00:01
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Завтра Конституционный суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Игоря Додона в части промульгации закона о противодействию иностранной пропаганде. Об этом сообщается на сайте Конституционного Суда Республика Молдова, передает
Заседание КС по определению обстоятельств в части выполнения своих функций президентом Молдовы Игорем Додоном состоится завтра в 10:30. Речь идёт о подписании принятого парламентом РМ закона о противодействию иностранной пропаганде.
Представителем в суде завтра выступит депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу.
Отметим, Игорь Додон уже ветировал данный законопроект, однако молдавский парламент проголосовал за его приятие во второй раз. Однако, Додон и на этот раз отказался от его подписания.
Отметим, согласно процедуре, повторное голосование в парламенте преодолевает вето главы государства, после чего закон должен быть подписан.
Напомним, закон о противостоянии иностранной пропаганды ограничивает контент из стран, которые не ратифицировали европейские стандарты в сфере телевещания.