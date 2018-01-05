В январе крупнейший портовый оператор мира начал работать на украинском рынке, передает со ссылкой на .

Компания PO Maritime, которая на 100% принадлежит крупнейшему мировому портовом оператору DP World Group, начала работать в Украине, говорится в сообщении компании SD Capital.

"PO Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила инвестиционная компания SD Capital", - говорится в сообщении.

Договор о приобретении контроля и управления был подписан партнером SD Capital Андреем Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года, после визита президента Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОЭА.

Как сообщается, покупка бизнеса в Украине таким гигантом, как P O Maritime - крупнейшая exit-соглашение в стране за последние несколько лет.

"Это отличное начало года для только инвестиционного рынка Украины, и рынка private-equity особенно", - заявил партнер SD Capital.

Справка: PO Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Компания предоставляет различные портовые услуги во всем мире, имеет в своем распоряжении собственный флот из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров. В 2006 году P O Maritime была приобретена DP World Group.

Соинвестором строительства жилищно-офисного комплекса "Новопечерские Башня", что растет в Печерском районе стала ведущая немецкая архитектурно-строительная компания "Möser GmbH".

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