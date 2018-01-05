Ограничительные меры министерства финансов США коснутся компаний
иранской промышленной группы Shahid Bakeri. Вчера 23.55 |
комментариев: США часто расширяли санкционный список в отношении
Ирана Фото: U.S. Department of the Treasury / Facebook Речь идет о
компаниях Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries,
Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid
Shustari Industries, которые входят в иранскую промышленную группу
Shahid Bakeri.Американским предприятиям запретили участвовать в
сделках с ними.Министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что
страна "будет и дальше решительно бороться со зловредной
деятельностью иранского режима".США часто расширяли санкционный
список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в финансировании
террористов и проведении угрожающих ракетных испытаний.
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