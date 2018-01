Ограничительные меры министерства финансов США коснутся компаний иранской промышленной группы Shahid Bakeri. Вчера 23.55 | комментариев: США часто расширяли санкционный список в отношении Ирана Фото: U.S. Department of the Treasury / Facebook Речь идет о компаниях Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries, которые входят в иранскую промышленную группу Shahid Bakeri.Американским предприятиям запретили участвовать в сделках с ними.Министр финансов США Стивен Мнучин заверил, что страна "будет и дальше решительно бороться со зловредной деятельностью иранского режима".США часто расширяли санкционный список в отношении Ирана, обвиняя Тегеран в финансировании террористов и проведении угрожающих ракетных испытаний. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки shahid сша industries список санкционный Теги: мир