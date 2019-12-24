В Киеве сегодня продолжится суд по сотрудникам "Беркута", которых обвиняют в расстреле 49 человек на Майдане.

Под стражей находятся четверо бойцов. Это прежний замкомандира киевского "Беркута" Олег Янишевский и солдаты спецроты Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Александр Маринченко.

На предыдущем судебном заседании выступала адвокат Елена Лукаш, которая в годы Майдана была министром юстиции. Она раскрыла материалы уголовного дела по майдановцам, которые первыми начали стрелять в правоохранителей.

Сегодняшнее заседание тоже имеет шансы стать знаковым. Ходят упорные слухи, что беркутовцев готовят на обмен, который планируется провести до новогодних праздников. Это значит, что суд может рассмотреть и отмену ареста для обвиняемых.

Это стандартная процедура для тех, чья вина еще не доказана и помиловать их нельзя - сначала суд отменяет их арест, а потом идет обмен.

С другой стороны, освобождение и выдача милиционеров может вызвать протесты националистов и "патриотов". Ведь, отпуская "беркутовцев", власть окончательно хоронит дела Майдана. Выйдет так, что обвиняемых теперь вообще не окажется. Преследовать майдановцев запрещает закон об амнистии. А милиционеров отдадут в Донецк.

В общественной организации "Семья героев Небесной сотни" призвали Зеленского не допустить, чтобы бывшие сотрудники "Беркута", которые были на Майдане, участвовали в обмене удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными Россией группировками "ДНР" и "ЛНР".

Аргументируют это тем, что экс-беркутовцы не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом:

"Их освобождение в рамках обмена в процессе разрешения конфликта на востоке Украины не соответствует ни международному праву, ни заявленным целям, ни здравому смыслу. Более того, такое освобождение сделает невозможным завершение главного судебного процесса по делам Майдана, который сейчас слушается в Святошинском суде Киева и имеет перспективы завершиться в следующем году"

При этом в организации скрыто угрожают, заявляя, что это может привести к "расколу общества, волне протестов и социальных взрывов". И сегодня прокуратура уже заявила, что не будет просить в суде об освобождении беркутовцев.

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