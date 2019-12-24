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Кабмин озвучил риски для экономики на следующий год
24.12.2019 12:42
Милованов назвал риски для экономики в 2020 году
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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