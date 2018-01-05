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В Норвегии в 2017 году электромобилей и гибридов продали на 2% больше, чем обычных авто
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05.01.2018 00:16
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По данным Норвежской дорожной федерации, в 2017 году в стране
продали 158 650 новых легковых автомобилей, из них 33 080 –
электромобили, 49 736 – гибриды. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Вчера 23.50 | комментариев: только в Норвегии
зарегистрировали 2,7 млн легковых автомобилей, из них почти 150
тыс. – электромобили Фото: pixabay.com Отмечается, что только за
год продали 158 650 новых легковых автомобилей. Это на 2,6%
больше, чем в 2016 году. Новых электромобилей в стране в 2017
году появилось 33 080 (20,9%), гибридов – 49 736 (31,3%).
Продажи таких транспортных средств выросли по сравнению с 2016
годом. В сообщении говорится, что только в Норвегии
зарегистрированы 2,7 млн легковых автомобилей, из них почти 150
тыс. (больше 5%) – электромобили.Reuters пишет, что в 2016
году доля электромобилей и гибридов в общем объеме продаж
новых автомобилей в Норвегии составляла 40%.
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