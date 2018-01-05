По данным Норвежской дорожной федерации, в 2017 году в стране продали 158 650 новых легковых автомобилей, из них 33 080 – электромобили, 49 736 – гибриды. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.50 | комментариев: только в Норвегии зарегистрировали 2,7 млн легковых автомобилей, из них почти 150 тыс. – электромобили Фото: pixabay.com Отмечается, что только за год продали 158 650 новых легковых автомобилей. Это на 2,6% больше, чем в 2016 году. Новых электромобилей в стране в 2017 году появилось 33 080 (20,9%), гибридов – 49 736 (31,3%). Продажи таких транспортных средств выросли по сравнению с 2016 годом. В сообщении говорится, что только в Норвегии зарегистрированы 2,7 млн легковых автомобилей, из них почти 150 тыс. (больше 5%) – электромобили.Reuters пишет, что в 2016 году доля электромобилей и гибридов в общем объеме продаж новых автомобилей в Норвегии составляла 40%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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