Адвокаты, представляющие интересы Дональда Трампа, потребовали от издательства отказаться от выпуска книги о действующем президенте США. Об этом сообщает со ссылкой на The Washington Post. По данным The Washington Post, письмо с требованием "немедленно остановить и воздержаться от любого дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги" были направлены в издательство Henry Holt and Co., а также автору книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа" — журналисту Майклу Вулффу. Против издательства и автора книги о Трампа, говорится в письме, могут быть выдвинуты обвинения, в том числе в клевете. Напоминаем, экс-руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в федеральный суд округа Колумбия иск против спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, на министерство юстиции США и на заместителя главы ведомства Рода Розенстайна.



