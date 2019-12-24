|В Одессу зашло боевое судно НАТО
|24.12.2019 12:47
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Утром 24 декабря в морской порт Одессы зашел Американский ракетный эсминец USS Ross DDG71.
Приблизительно в 9 утра на эсминец встретил лоцманский катер, через час американское судно пришвартовали к причалу на Карантинном молу.
Длина эсминца - 154 метра, ширина – 20 метров. Судно разгоняется до 32 узлов за счет четырех газотурбинных установок мощностью 108 000 лошадиных сил.
Эсминец вооружен различными артиллерийскими и ракетными установками, в том числе противокорабельными ракетами Гарпун.
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