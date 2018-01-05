В во время празднования Рождества Христова и "Проведением культурно-художественного проекта "НеоРик на Софии" на Софийской, Михайловской площадях и Владимирском проезде вносятся дополнительные изменения в работу наземного общественного транспорта, передает со ссылкой на .

"В ночь на 7 января 2018 запланировано продолжение на 3 часа работы троллейбусных, трамвайных и автобусных маршрутов обычного режима движения и автобусов маршрутов в режиме маршрутного такси, трассы движения которых проходят возле станций метрополитена", - говорится в сообщении пресс-службы КП "Киевпастранс".

Работу Фуникулера в ночь с 6 января на 7 января 2018 продлено до 2 ч.

7 января 2018 с 12 ч. до 15 ч. вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №6,16,18 и автобусов маршрутов №24,114, а именно: троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать с изменениями от Минского массива до станции метро Лукьяновская; троллейбусы маршрута № 16 будут курсировать от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы маршрута № 18 будут курсировать от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусы маршрута № 24, 114 будут курсировать по трассе движения рабочего дня.

Также в Рождественскую ночь продолжается работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: 150,155,157,166,181,182,183,193,208,220,433, 500,502,516,530,537,550,586.

Все изменения в расписании общественного транспорта можно посмотреть на официальном сайте КП "Киевпастранс".

С 31 декабря на 1 января в метро и наземный транспорт будут работать на 3 часа дольше.

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