|В Нью-Йорк объявили чрезвычайное положение
|05.01.2018 00:24
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I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions. This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don't be. Use caution and stay safe. #blizzard2018 pic.twitter.com/2ql6TDHSeB— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г.
На картинке, которой он сопроводил свой твит, говорится о снегопаде.Уэстчестер и Лонг-Айленд – округи штата Нью-Йорк, примыкают к городу Нью-Йорк. Расположены на побережье Атлантического океана.В эти дни температура воздуха в Вашингтоне опускается до -11 ˚С, днем она составляет около -6 ˚С. В городе ввели чрезвычайное положение.Из-за аномальных холодов частично замерз Ниагарский водопад.На юге штата Джорджия впервые за почти 30 лет прошел снегопад, который сопровождался резким похолоданием.
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