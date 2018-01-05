Объявляя чрезвычайное положение в Нью-Йорке и прилегающих округах, губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что речь идет не об обычной буре. Жителей Нью-Йорка попросили не выезжать без необходимости Фото: ЕРА Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение в Нью-Йорке и двух округах. Об этом он сообщил в Twitter."Объявляю чрезвычайное положение для города Нью-Йорка,Уэстчестера и Лонг-Айленда из-за экстремальных погодных условий. Это не обычная буря. Если нет необходимости выезжать – не выезжайте. Будьте осторожными и оставайтесь в безопасности", – написал он. I am declaring a state of emergency for New York City, Westchester and Long Island due to extreme weather conditions. This is not a normal storm. If you do not have to be on the roads, don't be. Use caution and stay safe. #blizzard2018 pic.twitter.com/2ql6TDHSeB — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 4 января 2018 г. На картинке, которой он сопроводил свой твит, говорится о снегопаде.Уэстчестер и Лонг-Айленд – округи штата Нью-Йорк, примыкают к городу Нью-Йорк. Расположены на побережье Атлантического океана.В эти дни температура воздуха в Вашингтоне опускается до -11 ˚С, днем она составляет около -6 ˚С. В городе ввели чрезвычайное положение.Из-за аномальных холодов частично замерз Ниагарский водопад.На юге штата Джорджия впервые за почти 30 лет прошел снегопад, который сопровождался резким похолоданием. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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