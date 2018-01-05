В Грозном в новогоднюю ночь от случайной пули, залетевшей в окно кухни в многоэтажном доме, погибла 15-летняя девушка, задержан прежний сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает со ссылкой на Кавказ.Реалии.

По подозрению в причастности к гибели девушки задержан прежний сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года.

Подозреваемый свою вину категорически отрицает, заявляя, что вместе с ним в воздух стреляли и другие сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне изданию сообщили, что подозреваемый в причастности к гибели девушки в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Напоминаем, президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.

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