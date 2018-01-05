Американский телеканал HBO сообщил, что финальный сезон сериала
"Игра престолов" выйдет в 2019 году. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Телеканал HBO
анонсировал выход финального сезона "Игры престолов" Фото: ЕРА
"Эпический фэнтези-сериал "Игра престолов" вернется с
шестисерийным, восьмым и финальным сезоном в 2019 году", –
говорится в сообщении телеканала.Режиссерами нового сезона станут
Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель
Сапочник.Сценаристами – Бениофф и Уайсс, а также Каролин
Страус, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд. Фантаст Джордж Мартин
войдет в состав группы исполнительных продюсеров финального
сезона."Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых
дорогих и самых популярных сериалов современности. Его
трансляция началась в 2011 году. В основу лег цикл романов в жанре
фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и
пламени".
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