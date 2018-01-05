Американский телеканал HBO сообщил, что финальный сезон сериала "Игра престолов" выйдет в 2019 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.59 | комментариев: Телеканал HBO анонсировал выход финального сезона "Игры престолов" Фото: ЕРА "Эпический фэнтези-сериал "Игра престолов" вернется с шестисерийным, восьмым и финальным сезоном в 2019 году", – говорится в сообщении телеканала.Режиссерами нового сезона станут Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник.Сценаристами – Бениофф и Уайсс, а также Каролин Страус, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд. Фантаст Джордж Мартин войдет в состав группы исполнительных продюсеров финального сезона."Игра престолов" телеканала HBO является одним из самых дорогих и самых популярных сериалов современности. Его трансляция началась в 2011 году. В основу лег цикл романов в жанре фэнтези американского писателя Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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