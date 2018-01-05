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Цукерберг заявил, что изучит возможность использования криптовалют в сервисах Facebook
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05.01.2018 00:40
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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подвел итоги
2017 года и наметил ближайшие цели. Цукерберг: Криптовалюта
отнимает власть у централизованных систем и возвращает ее в руки
народа Фото: EPA Подводя итоги 2017 года, Цукерберг сообщил, что
посетил каждый из американских штатов, прочитал 25 книг, создал
искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский
китайский.Задачей на следующий год для Facebook он видит защиту
сообщества от вмешательства со стороны национальных государств. По
словам Цукерберга, действия правительственных структур склонили
многих пользователей к мысли, что технологии только централизуют, а
не децентрализирует власть."Существуют две важные
контр-тенденции – шифрование и криптовалюта – которые
отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки
народа. Однако их применение связано с риском невозможности
контролирования. Я заинтересован в углублении и изучении
положительных и отрицательных аспектов этих технологий и их
наилучшего применения в наших сервисах", – заявил он.
https://www.facebook.com/zuck/posts/10104380170714571
Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году.
Сегодня она является самой популярной в мире. В июне 2017 года
число пользователей Facebook достигло 2 млрд
человек.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не
контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).
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