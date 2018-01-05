Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подвел итоги 2017 года и наметил ближайшие цели. Цукерберг: Криптовалюта отнимает власть у централизованных систем и возвращает ее в руки народа Фото: EPA Подводя итоги 2017 года, Цукерберг сообщил, что посетил каждый из американских штатов, прочитал 25 книг, создал искусственный интеллект для своего дома и выучил мандаринский китайский.Задачей на следующий год для Facebook он видит защиту сообщества от вмешательства со стороны национальных государств. По словам Цукерберга, действия правительственных структур склонили многих пользователей к мысли, что технологии только централизуют, а не децентрализирует власть."Существуют две важные контр-тенденции – шифрование и криптовалюта – которые отнимают власть у централизованных систем и возвращают ее в руки народа. Однако их применение связано с риском невозможности контролирования. Я заинтересован в углублении и изучении положительных и отрицательных аспектов этих технологий и их наилучшего применения в наших сервисах", – заявил он. https://www.facebook.com/zuck/posts/10104380170714571 Социальная сеть Facebook была основана в 2004 году. Сегодня она является самой популярной в мире. В июне 2017 года число пользователей Facebook достигло 2 млрд человек.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше двух тысяч криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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