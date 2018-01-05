|ХК "Донбасс" расторг контракт с капитаном молодежной сборной Украины
|05.01.2018 00:43
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Хоккейный клуб “Донбасс” расторг договор с нападающим Антоном Рубаном по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует сайт дончан, передает
В текущем сезоне чемпионата Украины 19-летний форвард провел в свитере “Донбасса” 19 игр, в которых набрал 10 очков (2+8).
Стоит отметить, что Рубан получил капитанскую повязку в начале декабря прошлого года и выводил в данном качестве молодежную сборную Украины на матч со сверстниками из Словении.
Добавим также, “Донбасс” после 24 противостояний нынешнего чемпионата лидирует со стопроцентным результатом в 72 очка.
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