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Ирина Геращенко: Наши партнеры стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия
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05.01.2018 00:55
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В 2008 году Париж и Берлин заблокировали План действий по членству
в НАТО для Украины и Грузии, что "только развязало Москве руки",
отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко,
комментируя заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля о
скептическом отношении к поставкам оружия США на Донбасс. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.16 |
комментариев: Ирина Геращенко: В Кремле понимают только язык силы и
откровенно смеются над умиротворением через поддавки Фото:
rada.gov.ua "Мы очень ценим наших партнеров по нормандскому
формату: Германию и Францию, – их весомый вклад в вопрос мира
на Донбассе и миротворческие усилия. В то же время, по моему
глубокому убеждению, если бы в свое время именно Германия и Франция
не заблокировали в 2008 году в НАТО ПДЧ (План действий по
членству в НАТО. – ) для Украины и Грузии, нормандский
формат мог бы и не создаться, потому что РФ не решилась бы напасть
и оттяпать куски территории от Грузии и Украины", – отметила
она.Геращенко подчеркнула, что Париж и Берлин не хотели огорчать
тогдашних президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра
Владимира Путина."Результат был совершенно обратный – это
отнюдь не умиротворило Москву, а только развязало ей руки. Сейчас
наши партнеры с лучшими намерениями миротворчества стараются не
разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются,
такие шаги Кремль никогда не остановят, наоборот. Единственный
гарант безопасности Украины и Европы – это сильная армия. Чем
сильнее будет украинская армия, тем меньше у РФ будет желания
щелкать зубами и оружием. В Кремле понимают только язык силы и
откровенно смеются над умиротворением через поддавки..." –
добавила первый вице-спикер.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1581863218568152
3 января Габриэль заявил, что в Германии скептически
относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить
конфликт на Донбассе. Он отметил, что Германия "несколько отдалена
от этого конфликта" и пребывает в безопасности, а Украина с точки
зрения обороны рассматривает ситуацию по-другому.
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