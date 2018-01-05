В 2008 году Париж и Берлин заблокировали План действий по членству в НАТО для Украины и Грузии, что "только развязало Москве руки", отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, комментируя заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэля о скептическом отношении к поставкам оружия США на Донбасс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.16 | комментариев: Ирина Геращенко: В Кремле понимают только язык силы и откровенно смеются над умиротворением через поддавки Фото: rada.gov.ua "Мы очень ценим наших партнеров по нормандскому формату: Германию и Францию, – их весомый вклад в вопрос мира на Донбассе и миротворческие усилия. В то же время, по моему глубокому убеждению, если бы в свое время именно Германия и Франция не заблокировали в 2008 году в НАТО ПДЧ (План действий по членству в НАТО. – ) для Украины и Грузии, нормандский формат мог бы и не создаться, потому что РФ не решилась бы напасть и оттяпать куски территории от Грузии и Украины", – отметила она.Геращенко подчеркнула, что Париж и Берлин не хотели огорчать тогдашних президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина."Результат был совершенно обратный – это отнюдь не умиротворило Москву, а только развязало ей руки. Сейчас наши партнеры с лучшими намерениями миротворчества стараются не разозлить Москву предоставлением Украине оружия. Но они ошибаются, такие шаги Кремль никогда не остановят, наоборот. Единственный гарант безопасности Украины и Европы – это сильная армия. Чем сильнее будет украинская армия, тем меньше у РФ будет желания щелкать зубами и оружием. В Кремле понимают только язык силы и откровенно смеются над умиротворением через поддавки..." – добавила первый вице-спикер. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1581863218568152 3 января Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к тому, что поставки оружия могут помочь разрешить конфликт на Донбассе. Он отметил, что Германия "несколько отдалена от этого конфликта" и пребывает в безопасности, а Украина с точки зрения обороны рассматривает ситуацию по-другому. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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