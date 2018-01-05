в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен, передает со ссылкой на .

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в законе "О государственном бюджете на 2018 год".

"Средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графику", - говорится в документе.

В проекте госбюджета, который был принят в первом чтении, было предусмотрено перечисление Нацбанком 47,8 млрд гривен прибыли, тогда как ко второму чтению сумма увеличилась до 49,5 млрд гривен.

В апреле Совет согласовал сумму части прогнозируемой прибыли к распределению за 2017, что будет подлежать перечислению в госбюджет 2018 года, она составляет 47,8 млрд гривен.

30 декабря президент Украины подписал государственный бюджет Украины на 2018 год, принятый Верховной Радой 7 декабря.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира