Пинзеник: Не думаю, что популярные высказывания о масштабном разворовывании бюджета соответствуют действительности. Видео
05.01.2018 01:02
Нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник в авторской
программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на
телеканале "112 Украина" ответил на вопрос, сколько процентов
госбюджета разворовывается. "Не думаю, что популярные высказывания
о масштабном разворовывании бюджета соответствуют действительности.
Почему? Основная часть расходов бюджета – социальные. Это где-то
две трети. Пенсии, заработные платы, помощи, стипендии и так
далее", – сказал он. По словам нардепа, злоупотребления здесь
возможны (он упомянул "мертвые души"), но серьезнее они при
госзакупках. | Пинзеник: Основная часть расходов бюджета –
социальные Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com видео
Видео: 112 Украина / YouTube