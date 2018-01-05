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Пинзеник: Не думаю, что популярные высказывания о масштабном разворовывании бюджета соответствуют действительности. Видео
05.01.2018 01:02
Нардеп от Блока Петра Порошенко Виктор Пинзеник в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" ответил на вопрос, сколько процентов госбюджета разворовывается. "Не думаю, что популярные высказывания о масштабном разворовывании бюджета соответствуют действительности. Почему? Основная часть расходов бюджета – социальные. Это где-то две трети. Пенсии, заработные платы, помощи, стипендии и так далее", – сказал он. По словам нардепа, злоупотребления здесь возможны (он упомянул "мертвые души"), но серьезнее они при госзакупках.   | Пинзеник: Основная часть расходов бюджета – социальные Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com видео Видео: 112 Украина / YouTube

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