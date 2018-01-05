Совет Безопасности ООН планирует в пятницу провести экстренное заседание по ситуации в Иране. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники, передает

Согласно данным агентства, совещание запланировано на 15:00 по местному времени 5 января в Нью-Йорке.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в различных городах высказывали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы более 450 человек.

3 января командующий Корпусом “стражей исламской революции” (элитное подразделение Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в целом в акциях по всей стране приняли участие не более 15 000 человек.

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