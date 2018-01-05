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Директор Укргидрометцентра: На территории Украины среднегодовая температура повышается быстрее, чем в целом по планете
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05.01.2018 01:10
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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в Украине
в последние 20 лет начался ощутимый рост годовой температуры
воздуха, а продолжительность зимы сильно сократилась. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Директор Укргидрометцентра
сообщил, что весна в Украину придет раньше, чем это было 30–40 лет
назад Фото: ЕРА "Все на земном шаре связано, поскольку атмосфера
развивается по своим законам. Например, проникновение холодного
арктического воздуха в южные регионы, на территорию Соединенных
Штатов вызывает аналогичную волну тепла на территории Атлантики и в
Европе... Но если говорить о многолетнем климатическом режиме, то в
разных регионах изменения происходят по-разному... Есть регионы,
где, наоборот, наблюдается снижение средней годовой температуры
воздуха... Это регионы севера России, но азиатской части", –
отметил он.Кульбида добавил, что глобальные и региональные
тенденции в Украине близки к мировым, вызванным глобальным
потеплением."Хотя на территории Украины среднегодовая температура
повышается даже быстрее, чем в целом в среднем по территории
земного шара", – рассказал директор Укргидрометцентра.Он
добавил, что в любом случае весна в Украину придет раньше, чем это
было 30–40 лет назад, но не следует исключать кратковременного
возвращения зимней погоды, связанной с выпадением снега и
морозами.2016 год в мире стал самым жарким за 137 лет
наблюдений. Помимо температурного рекорда, ученые
зафиксировали самый большой объем выпущенных в атмосферу парниковых
газов и самый высокий уровень моря.
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