Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в Украине в последние 20 лет начался ощутимый рост годовой температуры воздуха, а продолжительность зимы сильно сократилась. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Директор Укргидрометцентра сообщил, что весна в Украину придет раньше, чем это было 30–40 лет назад Фото: ЕРА "Все на земном шаре связано, поскольку атмосфера развивается по своим законам. Например, проникновение холодного арктического воздуха в южные регионы, на территорию Соединенных Штатов вызывает аналогичную волну тепла на территории Атлантики и в Европе... Но если говорить о многолетнем климатическом режиме, то в разных регионах изменения происходят по-разному... Есть регионы, где, наоборот, наблюдается снижение средней годовой температуры воздуха... Это регионы севера России, но азиатской части", – отметил он.Кульбида добавил, что глобальные и региональные тенденции в Украине близки к мировым, вызванным глобальным потеплением."Хотя на территории Украины среднегодовая температура повышается даже быстрее, чем в целом в среднем по территории земного шара", – рассказал директор Укргидрометцентра.Он добавил, что в любом случае весна в Украину придет раньше, чем это было 30–40 лет назад, но не следует исключать кратковременного возвращения зимней погоды, связанной с выпадением снега и морозами.2016 год в мире стал самым жарким за 137 лет наблюдений. Помимо температурного рекорда, ученые зафиксировали самый большой объем выпущенных в атмосферу парниковых газов и самый высокий уровень моря. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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