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Директор Укргидрометцентра: Из-за потепления Украина собирает хорошие урожаи в последние годы, иногда даже рекордные
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05.01.2018 01:18
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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в Украине
в связи с глобальным потеплением довольно изменить размещение
посевов озимой пшеницы, чтобы урожаи выросли на 20-30%. В Украине
можно сеять культуры не такие устойчивые к вымерзанию,
считает директор Укргидрометцентра Фото: ЕРА положительно
сказаться на сельском хозяйстве"Раннеосенний период в Украине почти
каждый год с дефицитом влаги. Посевы озимых ждут дождя, а дождь
приходит очень поздно, таким образом проходят оптимальные сроки
сева озимых культур и они могут в принципе не развиться до фазы
кущения, чтобы нормально перезимовать. Но благодаря аномально
теплым условиям, даже поздно засеянные озимые культуры продолжили
вегетацию и на сегодня их состояние удовлетворительное и хорошее во
всех практически без исключения регионах Украины", – рассказал
он.Кульбида отметил, что сельское хозяйство адаптируется к
потеплению климата, засевая культуры, которые имеют менее короткий
период вегетации и не такие устойчивые к вымерзанию"Это дает свой
дополнительный эффект в виде того, что Украина собирает хорошие
урожаи в последние годы, иногда даже рекордные для этой территории.
То есть адаптация происходит, но не такими темпами, как бы нам
казалось, поскольку оптимальное размещение посевов озимой пшеницы в
Украине надо менять – в одних регионах посевы надо сокращать,
в других увеличивать. Только оптимальное размещение посевов
даже без изменения технологий может дать дополнительно 20-30%
валового сбора озимой пшеницы", – подчеркнул он.В Украине в
2017 году валовой сбор зерна превысил потребности внутреннего
рынка. Урожай ранних зерновых культур – ржи, ячменя и
пшеницы – по объему стал вторым за всю историю независимой
Украины.
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