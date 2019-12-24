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Новосад: В Украине за 10 лет количество студентов снизилось в два раза
24.12.2019 14:32
В Минобразования заявили, что за десять лет количество студентов снизилось вдвое Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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