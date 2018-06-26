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ВСУ тестируют новый вид вооружения: в чем его особенность
26.06.2018 15:19
ВСУ тестируют новый вид вооружения: в чем его особенность По теме:

начали тестировать роботизированный надзорно-огневой комплекс "Охотник".

Военные в ходе испытаний проверяют возможности комплекса преодолевать преграды, а также решать инженерные, технические и огневые задания, сообщается на странице Кабмина в Facebook, передает .

Разработчики "Охотника" отметили, что комплекс может быть оборудован различными видами вооружения, в частности, пулеметом, пушкой, гранатометом или ПТРК.

"После испытаний комплекс будет взят на вооружение украинской армией и усилит нашу оборону против агрессора", - отмечается в сообщении.







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