|Быстрякова внесли в базу "Миротворца" после интервью в программе "БАЦМАН"
|05.01.2018 01:26
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https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1697166340345514
Активисты обвиняют Быстрякова в ведении "публичной антиукраинской пропаганды, поддержке пророссийских террористических организаций и публичной поддержке российской агрессии против Украины".Композитор попал в базу "Миротворца" через день после выхода в эфир программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. Во время эфира он, в частности, отрицал участие российских военных в боевых действиях на Донбассе."Не знаю, вводил ли [президент РФ Владимир] Путин раньше войска в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. Воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы", – утверждал он.Среди других высказываний Быстрякова, послуживших причиной для включения в "Чистилище", – заявления о том, что аннексия Крыма Россией была законной и Москва не причастна к началу войны на Донбассе.Владимир Быстряков родился в 1946 году в Киеве. В 1987 году получил звание заслуженного артиста Украинской ССР. Одна из его самых известных работ – создание музыки к мультфильму "Остров сокровищ" по мотивам одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона.
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