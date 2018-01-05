Украинского композитора Владимира Быстрякова внесли в базу волонтерского проекта "Миротворец" за "публичную антиукраинскую пропаганду и поддержку российской агрессии против Украины, поддержку пророссийских террористических организаций". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Быстрякова внесли в базу "Миротворца" 4 января Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Украинского композитора Владимира Быстрякова внесли в "Чистилище" волонтерского проекта "Миротворец" после его высказываний в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман, которая выходит на телеканале "112 Украина".О внесении Быстрякова в базу 4 января сообщили на странице "Миротворца" в Facebook. https://www.facebook.com/myrotvorets.center/posts/1697166340345514 Активисты обвиняют Быстрякова в ведении "публичной антиукраинской пропаганды, поддержке пророссийских террористических организаций и публичной поддержке российской агрессии против Украины".Композитор попал в базу "Миротворца" через день после выхода в эфир программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман. Во время эфира он, в частности, отрицал участие российских военных в боевых действиях на Донбассе."Не знаю, вводил ли [президент РФ Владимир] Путин раньше войска в Донецк и Луганск, но в данное время их там нет. Воюют люди, которые там живут. Так называемые ополченцы", – утверждал он.Среди других высказываний Быстрякова, послуживших причиной для включения в "Чистилище", – заявления о том, что аннексия Крыма Россией была законной и Москва не причастна к началу войны на Донбассе.Владимир Быстряков родился в 1946 году в Киеве. В 1987 году получил звание заслуженного артиста Украинской ССР. Одна из его самых известных работ – создание музыки к мультфильму "Остров сокровищ" по мотивам одноименного романа Роберта Льюиса Стивенсона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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