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Милованов озвучил сроки открытия рынка земли для иностранцев
24.12.2019 14:50
Милованов рассказал, когда иностранцы получат доступ к рынку земли
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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