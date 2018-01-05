Уголовное производство после заболевания жителей Николаева гепатитом А полиция открыла по статье "заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью". Диагноз подтвержден у 16 жителей Николаева Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook Сведения в Единый список досудебных расследований внесены по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 130 УК Украины (заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезнью). Виновным грозит лишение свободы на срок до восьми лет.В полиции рассказали, что назначен ряд экспертиз, от результата которых будут зависеть дальнейшие действия правоохранителей.4 января пресс-служба Николаевской областной государственной администрации проинформировали, что, по уточненным данным, диагноз "гепатит А" подтвержден у 16 жителей Николаева, один из которых – ребенок.Ранее сообщалось о 35 заболевших в двух районах города – Заводском (30 случаев) и Ингульском (пять случаев) районах.В Николаевском горсовете заявили, что заболевшие вирусным гепатитом А жители города употребляли доочищенную воду из пунктов разлива ТМ "Чистая вода".Гепатит А – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Инфекция попадает в организм человека при потреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение вероятно путем тесного физического контакта с больными. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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