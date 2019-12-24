|Путин назвал посла Польши в Германии «сволочью» и «антисемитской свиньёй». Видео
|24.12.2019 14:52
|
Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего в 1940-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
По словам главы России, польский посол был солидарен с лидером нацистской Германии и даже пообещал поставить тому памятник в Варшаве за геноцид в отношении евреев.
А потом заявил: "У нас довольно материалов, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах".