Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, пообещавшего в 1940-х годах памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.



"Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве", — сказал президент РФ на заседании коллегии Министерства обороны РФ, комментируя дневниковую запись польского посла в Германии 40-х годов.

По словам главы России, польский посол был солидарен с лидером нацистской Германии и даже пообещал поставить тому памятник в Варшаве за геноцид в отношении евреев.

А потом заявил: "У нас довольно материалов, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, наших дедах".

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