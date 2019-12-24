Об этом говорится в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.

В 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов, из которых 13,060 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,999 млрд долларов - проценты. Среди этих выплат есть кредиты Международного валютного фонда, так общая сумма, которую Украина должна вернуть МВФ в 2020 году составляет 1,354 млрд долл, из которых 1,074 - это основная сумма, а 280 млн долл - это процентные платежи.

Пиковые выплаты приходятся на I квартал 2020 года - 5,415 млрд долларов, и на III квартал - 5,237 млрд долларов.

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