Президент Владимир Зеленский в ближайшие недели определится с увольнением некоторых министров. (function() })(); Об этом сообщает УП. Off the record (один из Telegram-каналов Украинской правды) со ссылкой на источники. Отмечается, что в Офисе президента довольно критически настроены относительно деятельности правительства и имеют несколько вариантов переформатирования Кабмина, однако все зависит от главы государства. Якобы речь идет о замене двух-трех министров. В ОП, по данным УП. Off the record, не прочь вообще распустить все правительство, однако проблема заключается в отсутствии замены действующим министрам. «Не вопрос уволить – вопрос, кто придет дальше делать работу. Профессиональных и чистых людей в стране не осталось», – цитирует издание высокопоставленного собеседника. Фото: УП. Off the record / Telegram Официального подтверждения этой информации пока нет.



