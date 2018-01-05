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Директор Укргидрометцентра: Из-за потепления Украина собирает хорошие урожаи в последние годы, иногда - даже рекордные
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05.01.2018 01:42
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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в Украине
в связи с глобальным потеплением довольно изменить размещение
посевов озимой пшеницы, чтобы урожаи выросли на 20–30%. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В Украине можно
сеять культуры, не такие устойчивые к вымерзанию,
считает директор Укргидрометцентра Фото: ЕРА положительно
сказаться на сельском хозяйстве"Раннеосенний период в Украине почти
каждый год с дефицитом влаги. Посевы озимых ждут дождя, а дождь
приходит очень поздно, таким образом проходят оптимальные сроки
сева озимых культур, и они могут в принципе не развиться до фазы
кущения, чтобы нормально перезимовать. Но благодаря аномально
теплым условиям даже поздно засеянные озимые культуры продолжили
вегетацию и на сегодня их состояние удовлетворительное и хорошее во
всех практически без исключения регионах Украины", – рассказал
он.Кульбида отметил, что сельское хозяйство адаптируется к
потеплению климата, засевая культуры, которые имеют менее короткий
период вегетации и не такие устойчивые к вымерзанию."Это дает свой
дополнительный эффект в виде того, что Украина собирает хорошие
урожаи в последние годы, иногда – даже рекордные для этой
территории. То есть адаптация происходит, но не такими темпами, как
бы нам казалось, поскольку оптимальное размещение посевов озимой
пшеницы в Украине надо менять – в одних регионах посевы надо
сокращать, в других – увеличивать. Только оптимальное
размещение посевов даже без изменения технологий может дать
дополнительно 20–30% валового сбора озимой пшеницы", –
подчеркнул он.В Украине в 2017 году валовой сбор
зерна превысил потребности внутреннего рынка. Урожай ранних
зерновых культур: ржи, ячменя и пшеницы – по объему стал
вторым за всю историю независимой Украины.
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