Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отметил, что в Украине в связи с глобальным потеплением довольно изменить размещение посевов озимой пшеницы, чтобы урожаи выросли на 20–30%. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Украине можно сеять культуры, не такие устойчивые к вымерзанию, считает директор Укргидрометцентра Фото: ЕРА положительно сказаться на сельском хозяйстве"Раннеосенний период в Украине почти каждый год с дефицитом влаги. Посевы озимых ждут дождя, а дождь приходит очень поздно, таким образом проходят оптимальные сроки сева озимых культур, и они могут в принципе не развиться до фазы кущения, чтобы нормально перезимовать. Но благодаря аномально теплым условиям даже поздно засеянные озимые культуры продолжили вегетацию и на сегодня их состояние удовлетворительное и хорошее во всех практически без исключения регионах Украины", – рассказал он.Кульбида отметил, что сельское хозяйство адаптируется к потеплению климата, засевая культуры, которые имеют менее короткий период вегетации и не такие устойчивые к вымерзанию."Это дает свой дополнительный эффект в виде того, что Украина собирает хорошие урожаи в последние годы, иногда – даже рекордные для этой территории. То есть адаптация происходит, но не такими темпами, как бы нам казалось, поскольку оптимальное размещение посевов озимой пшеницы в Украине надо менять – в одних регионах посевы надо сокращать, в других – увеличивать. Только оптимальное размещение посевов даже без изменения технологий может дать дополнительно 20–30% валового сбора озимой пшеницы", – подчеркнул он.В Украине в 2017 году валовой сбор зерна превысил потребности внутреннего рынка. Урожай ранних зерновых культур: ржи, ячменя и пшеницы – по объему стал вторым за всю историю независимой Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украине что даже озимой размещение Теги: деньги