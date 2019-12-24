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В Украине увеличили социальную помощь детям-сиротам и детям с инвалидностью
24.12.2019 15:08
Кабинет министров увеличил социальную помощь детям-сиротам и детям с инвалидностью Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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