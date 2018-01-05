Оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что результаты референдума на Курильских островах по поводу присоединения их к Японии могут быть неожиданными для российских патриотов. Каспаров: Мы живем в мире, где территории перестали играть ключевую роль Фото: ЕРА "Крым не является спорной территорией. Это не спорная, а захваченная территория, в нарушение всех международных договоров. Что касается Курильских островов, то за основу нужно взять договор 1956 года. Не лишне вспомнить, что именно при Владимире Путине Россия сделала значительные уступки Китаю при демаркации границы в русле Амура", – рассказал он.Политик отметил, что российско-японский территориальный конфликт необходимо завершить подобным образом."Очевидно, что Японии нужно отдать часть территории и дать ей участвовать в процессе освоения этих островов. А тем горлопанам, которые кричат о "референдуме" в Крыму, хочется предложить провести референдум на Курилах по поводу присоединения к Японии. Результат для них может быть неожиданным... А можно и в Кенигсбергской губернии провести подобный референдум", – подчеркнул он.По мнению Каспарова, в современном мире территории перестали играть ключевую роль."Сейчас важны уровень технологического развития и качество жизни людей. Страна, которая не смогла обеспечить квартирами своих ветеранов войны, не имеет права что-то говорить о территориях. Когда какой-то патриот рвет на себе рубаху от Armani и кричит, что не продаст родину, сразу вспоминается Станиславский: "Не верю!" – подытожил он.7 сентября 2017 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал "поставить точку в ненормальной ситуации" вокруг Курил.Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи – вошли в состав СССР после Второй мировой войны. Япония оспаривает это и добивается возвращения островов под юрисдикцию Токио.Из-за споров о Курильских островах Япония и РФ до сих пор не заключили мирный договор после окончания Второй мировой.В декабре 2016 года Абэ и президент РФ Владимир Путин обсудили возможность ведения совместной экономической деятельности на спорных островах Курильской гряды. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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