"Укрзализныця" обещает больше международных касс "Укрзализныця" на сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран Евросоюза Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что в этом году станет больше международных железнодорожных касс. Фото:112.ua "Международных железнодорожных касс в 2018-м добавится", - написал он в Twitter . "Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", - добавил Кравцов. Он отметил, что "Укрзализныця" на сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран Евросоюза. Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныце" 150 миллионов евро кредита для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка. Более 17 тысяч украинцев встретят Новый год в поездах

ЕБРР выделил "Укрзализныце" 150 млн евро кредита на строительство колеи Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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