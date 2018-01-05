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"Укрзализныця" обещает больше международных касс
05.01.2018 01:51
"Укрзализныця" обещает больше международных касс
"Укрзализныця" на сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран Евросоюза
Исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что в этом году станет больше международных железнодорожных касс.
"Укрзализныця" обещает больше международных касс Фото:112.ua

"Международных железнодорожных касс в 2018-м добавится", - написал он в Twitter.

"Начинаем с "Донецкой железной дороги". Вместо Донецка и Луганска откроем такие кассы в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Покровске, Рубежном и Лисичанске", - добавил Кравцов.

Он отметил, что "Укрзализныця" на сегодня дает возможность путешествовать в 7 стран Евросоюза.

Напомним, ранее Европейский банк реконструкции и развития предоставит "Укрзализныце" 150 миллионов евро кредита для строительства колеи Долинская - Николаев - Колосовка.

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