Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Иран "ближайшим соседом" и заявил, что эта страна нуждается в мире и стабильности. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кадыров опасается "чувствительной поддержки" США протестующих Ирана Фото: Рамзан Кадыров / "ВКонтакте" "Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят троянского коня!" – написал он. Дональд Трамп заявил о намерении США оказать участникам акций протеста в Иране чувствительную поддержку, когда наступит подходящее время. Ранее действенную помощь получили народы Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Сербии, Вьетнама и других. Ирану готовят Троянского коня! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 4 січня 2018 р. На странице во "ВКонтакте" Кадыров назвал Иран "ближайшим соседом" и отметил, что РФ заинтересована в мире и стабильности в этой стране.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.2 января духовный руководитель Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана. Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади обвинил участников акций протеста в мятеже.Телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана.3 января иранские власти заявили об "окончании смуты". Постпред Ирана в ООН Голямали Хошру написал письмо Совету Безопасности ООН и лично генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором обвинил США в активизации деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела Ирана.По данным Anadolu, за время протестов погибли 23 человека. Силовики задержали не менее 500 активистов. В Госдепе США заявили, что в Иране убили или арестовали не менее 1 тыс. протестующих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ирана сша кадыров иране рамзан Теги: мир