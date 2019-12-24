Погода, Новости, загрузка...
В Одессе декоммунизировали Фиму из "Ликвидации"
24.12.2019 15:30

Мурал, который расположен на воротах двора №21 на Колонтаевской, разрисовали неизвестные. Об этом сообщает корреспондент Odessa.online.

 

В Одессе декоммунизировали Фиму из "Ликвидации"

Так, вандалы закрасили черной краской героя из сериала «Ликвидация» Фиму Петрова. Жильцы двора рассказали, что в воскресенье утром рисунок уже был изуродован.

Напомним, на воротах двора №21, расположенного на улице Колонтаевской, художник Алексей Чернопятов нарисовал героев сериала «Ликвидация».

 «Жители двора захотели привлечь внимание к нему и попросили нарисовать кадр из сериала, который снимался здесь. Конечным результатом они остались довольны», — пояснил художник.

Давида Гоцмана и Фиму Чернопятов нарисовал акриловыми красками, а фон — краской из баллончика.

 

 Вчера художник сделал финальные штрихи — покрыл работу акриловым лаком.

 

Заказчики даже немного корректировали работу Чернопятова.

 

Жильцам не понравилась обычная пряжка на ремне Давида Гоцмана и они попросили сделать ее в морском стиле.

 

Кроме этого, им захотелось, чтобы сигарета Гоцмана была зажжена.

 

По словам художника, в будущем активные жильцы дома планируют установить над дворовыми воротами надпись «Ликвидация». 


 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 