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В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ
05.01.2018 01:59
В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ
Автомобилю СММ ОБСЕ нанесены незначительные повреждения
В среду, 3 января, в оккупированной террористами "ДНР" Макеевке Донецкой области мужчина повредил автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ Фото: из открытых источников

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, агрессивно настроенный мужчина сначала подошел к наблюдателям, а затем ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, что стоял в 10-15 м от их позиции. Автомобилю нанесены незначительные повреждения.

По информации наблюдателей Миссии, мужчина находился в состоянии опьянения и утверждал, что является "членом ДНР".

Напомним, что боевики "ДНР" запретили наблюдателям миссии ОБСЕ разговаривать с местными жителями в оккупированной Горловке.

Ранее ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе.

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