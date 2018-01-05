Автомобилю СММ ОБСЕ нанесены незначительные повреждения

Как говорится в отчете СММ ОБСЕ , агрессивно настроенный мужчина сначала подошел к наблюдателям, а затем ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, что стоял в 10-15 м от их позиции. Автомобилю нанесены незначительные повреждения.

По информации наблюдателей Миссии, мужчина находился в состоянии опьянения и утверждал, что является "членом ДНР".

Напомним, что боевики "ДНР" запретили наблюдателям миссии ОБСЕ разговаривать с местными жителями в оккупированной Горловке.