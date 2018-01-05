|В оккупированной Макеевке пьяный боевик повредил автомобиль ОБСЕ
|05.01.2018 01:59
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Автомобилю СММ ОБСЕ нанесены незначительные поврежденияВ среду, 3 января, в оккупированной террористами "ДНР" Макеевке Донецкой области мужчина повредил автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
Фото: из открытых источников
Как говорится в отчете СММ ОБСЕ, агрессивно настроенный мужчина сначала подошел к наблюдателям, а затем ударил ногой по пластиковой радиаторной решетке автомобиля СММ, что стоял в 10-15 м от их позиции. Автомобилю нанесены незначительные повреждения.
По информации наблюдателей Миссии, мужчина находился в состоянии опьянения и утверждал, что является "членом ДНР".
Напомним, что боевики "ДНР" запретили наблюдателям миссии ОБСЕ разговаривать с местными жителями в оккупированной Горловке.
Ранее ОБСЕ за выходные зафиксировала 361 взрыв на Донбассе.
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