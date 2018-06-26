Соглашение с Грецией о переименовании Македонии противоречит
конституции и ставит Скопье в подчиненное положение, считает
македонский президент Георге Иванов. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Иванов отказался подписывать акт,
ратифицированный парламентом Фото: ЕРА В заявлении македонского
лидера говорится, что соглашение с Грецией о переименовании
противоречит конституции Македонии и ставит Скопье в
подчиненное положение.12 июня 2018 года премьер-министр Македонии
Зоран Заев сообщил, что новым конституционным названием Республики
Македония станет "Северная Македония". По его словам, оно
согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего
наименования республики.В НАТО и Европейском союзе решение
поприветствовали.17 июня Греция и Македония подписали
соглашение о переименовании страны.20 июня парламент Македонии
ратифицировал соглашение об изменении названия страны и
передал его на подпись президенту.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира