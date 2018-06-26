Соглашение с Грецией о переименовании Македонии противоречит конституции и ставит Скопье в подчиненное положение, считает македонский президент Георге Иванов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Иванов отказался подписывать акт, ратифицированный парламентом Фото: ЕРА В заявлении македонского лидера говорится, что соглашение с Грецией о переименовании противоречит конституции Македонии и ставит Скопье в подчиненное положение.12 июня 2018 года премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил, что новым конституционным названием Республики Македония станет "Северная Македония". По его словам, оно согласовано с Грецией, которая возражала против нынешнего наименования республики.В НАТО и Европейском союзе решение поприветствовали.17 июня Греция и Македония подписали соглашение о переименовании страны.20 июня парламент Македонии ратифицировал соглашение об изменении названия страны и передал его на подпись президенту. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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